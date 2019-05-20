В Таджикистане при бунте в колонии погибли 18 человек

По меньшей мере трое сотрудников колонии в пригороде Душанбе погибли в результате бунта заключенных в воскресенье вечером. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Министерстве юстиции Таджикистана.

«Бунтовщики не подчинились требованию прекратить беспорядки. Они напали и ранили несколько сотрудников колонии. Трое офицеров были убиты», — уточнили в ведомстве. По данным ведомства, 30 особо опасных заключенных, отбывающих наказание по обвинению в причастности к террористической организации «Исламское государство» , «вооружившись ножами и другим холодным оружием, взяли в заложники трех сотрудников колонии, чтобы совершить попытку побега».

«В ходе переговоров между самими преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой <…> Администрация колонии приняла крайние меры, и при подавлении беспорядков зарегистрированы жертвы среди особо опасных заключенных», — добавили в Минюсте. Между тем в ведомстве не уточнили точное число жертв среди заключенных.

В то же время источник ТАСС в силовых ведомствах сообщил, что в результате беспорядков были убиты по меньшей мере 15 заключенных. «Президент Таджикистана [Эмомали Рахмон] проинформирован об этом инциденте», — добавил собеседник.