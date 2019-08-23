В связи с жаркой погодой ГДП обратилась к водителям

Государственная дорожная полиция обратилась к водителям и владельцам автомобилей в связи с жаркими погодными условиями.

В поступившем в Report обращении из Главного управления дорожной полиции говорится:

«С учетом информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов о жарких погодных условиях в стране, которые продлятся до 26 августа, ГДП просит водителей и владельцев транспортных средств с целью обеспечения своей безопасности и безопасности своих пассажиров в жаркое время суток по возможности не совершать поездки на дальние расстояния на частных транспортных средствах, особенно не снабженных системой кондиционирования или старых автомобилях с давним сроком эксплуатации.

При необходимости рекомендуется использовать маршрутные автобусы с кондиционером, а в случае необходимости использования персональных легковых транспортных средств, не оборудованных охладительной системой, пользоваться ими только в относительно прохладное время суток.

В то же время водителям не следует садиться за руль сонными, усталыми и разбитыми. После нескольких часов непрерывной езды рекомендуется остановить автомобиль и ненадолго отдохнуть. Еще раз напоминаем, что для этого на дорогах республиканского значения можно воспользоваться условиями, созданными на стационарных постах ГДП».