В связи с ухудшением погодных условий «Азеришыг» перешел на усиленный режим работы

«В связи с наблюдаемыми в стране погодными условиями ОАО «Азеришыг» перешло на усиленный режим работы».

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы структуры Танрыверди Мустафаев. По словам Т.Мустафаева, минувшей ночью в электроснабжении некоторых территорий возникли кратковременные перебои: «В настоящее время сотрудники технических департаментов «Азеришыг» в Баку и регионах во главе с руководством, а также сотрудники аварийных служб находятся на работе. С целью оперативного предотвращения возможных аварийных ситуаций были выделены дополнительные материалы, машины и механизмы и направлены в прибакинские села и поселки, регионы».

Руководитель пресс-службы ОАО «Азеришиг» сообщил, что в результате ночных ливней в воздушных линиях электропередач «Гуздек-Чайлы» на территории Бакинского регионального управления энергоснабжения и продажи, и «Агджебеди» на территории Аранского регионального управления энергоснабжения и продажи, произошло размыкание электропроводов, оперативно устраненное сотрудниками ОАО.

«Напомню, что в результате реконструкционных работ в электрических сетях «Азеришыг», проводимых в последние годы, серьезных аварий не произошло. Несмотря на резкое ухудшение погодных условий, потребители по всей стране обеспечиваются устойчивой и качественной электроэнергией», — добавил Т.Мустафаев.