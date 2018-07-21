В связи с событиями в Гяндже задержаны еще 8 человек, один член преступной группировки ликвидирован

В результате интенсивных и неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в связи с совершенными 3 и 10 июля в Гяндже преступлениями задержаны еще 8 человек, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщили АПА в пресс-службах Генпрокуратуры, МВД и СГБ, 20 июля было установлено, что находящийся в розыске в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса один из активных членов организованной группы, совершившей тяжкие преступления в городе Гянджа, имевший близкие связи с Юнисом Сафаровым ранее судимый Багиров Анар Ислам оглу скрывается на территории поселка Ходжасен Бинагадинского района. Во время операции, проведенной специальной оперативной группой Службы государственной безопасности, А.Багиров оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был убит.

При осмотре места происшествия были найдены и изъяты в качестве вещественных доказательств один пистолет «Макарова» и боеприпасы к нему.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности полного круга причастных к преступлениям лиц.

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