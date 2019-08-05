В связи с пожаром в ТЦ «Садарак» в скорую помощь обратились 16 человек

В связи со вчерашним пожаром в ТЦ «Садарак» в скорую помощь обратились 16 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава Азербайджана.

На месте происшествия была оказана помощь шести пострадавшим, остальные 10 человек были доставлены в Клинический медицинский центр.

«Один из этих десяти человек является сотрудником торгового центра, на территории которого произошел пожар, остальные — сотрудники МЧС и МВД, участвовавшие в тушении пожара. После оказания помощи они были отпущены домой», — сообщили в министерстве.