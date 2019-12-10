В связи с пожаром на рынке стройматериалов полностью ограничено движение на автотрассе Баку-Сумгайыт

В связи с пожаром на рынке стройматериалов вблизи т.н. «поста экологии» полностью ограничено движение на автотрассе Баку-Сумгайыт, сообщает во вторник Бакинское транспортное агентство (БТА).

В движении некоторых маршрутных автобусов в связи с этим возникли задержки.

Пожар произошел в здании оптового рынка строительных материалов «Eurohome» в Бинагадинском районе столицы.

Сильный пожар в одном из магазинов строительных материалов на рынке распространился на другие магазины.

На место происшествия привлечены силы Госслужбы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Работы по тушению пожара продолжаются.

| 2019-12-10T10:34:54+00:00 10 декабря 2019, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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