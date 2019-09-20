В связи с помилованием заключенных президентом прокуратура Грузии возбудила дело

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «злоупотребление служебными полномочиями» в связи с помилованием президентом страны Саломе Зурабишвили заключенных. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства, сообщает ТАСС.

«Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями в процессе помилования осужденных Рамаза Девадзе, Аслана Бежанидзе, Зураба Надирадзе и других лиц. Преступление квалифицируется частью 1 статьи 332 УК», — сказано в документе.