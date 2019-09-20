В связи с помилованием заключенных президентом прокуратура Грузии возбудила дело

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «злоупотребление служебными полномочиями» в связи с помилованием президентом страны Саломе Зурабишвили заключенных. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства, сообщает ТАСС.

«Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями в процессе помилования осужденных Рамаза Девадзе, Аслана Бежанидзе, Зураба Надирадзе и других лиц. Преступление квалифицируется частью 1 статьи 332 УК», — сказано в документе.

| 2019-09-20T13:55:39+00:00 20 сентября 2019, 16:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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