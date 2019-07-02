В связи с инцидентом в Мингячевире, врач отстранён от работы

Государственное агентство обязательного медицинского страхования Азербайджана распространило заявление в связи с инцидентом в Мингячевире.

Как сообщили Report в агентстве, создана комиссия для разбирательства произошедшего 28 июня инцидента, связанного с жителем города Мингячевир Исмайловым Имамверди Сахават оглу, покончившего с собой во дворе больницы.

26 и 27 июня Имамверди Исмайлов обратился в отделение скорой медицинской помощи больницы в связи с тем, что у его ребенка повысилась температура. Ребенку поставили диагноз инфекция верхних дыхательных путей. Поскольку не было показания для стационарного лечения, ребенку оказали первую медицинскую помощь, отметили нормальное состояние и направили домой, дав необходимые советы родителям.

28 июня в 00:31 ребенок вновь был доставлен в отделение скорой медпомощи больницы с температурой 37.7 градусов, ему была оказана первая медпомощь, вновь подтвержден вышеуказанный диагноз. Не было выявлено каких-либо угроз, которые могли бы создать ребенку проблемы.

В связи с инцидентом в настоящий момент возбуждено уголовное дело. Оказывавший 28 июня медпомощь ребенку врач Джафаров Эльхан был отстранен от работы на период следствия.

Руководство Государственного агентства обязательного медстрахования и Мингячевирской ЦРБ выражает глубокие соболезнования семье и близким покончившего с собой во дворе больницы Имамверди Исмайлова.