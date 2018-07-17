В связи с гянджинскими событиями арестованы еще четыре человека

16 июля в связи с совершенными 3 и 10 июля в Гяндже преступлениями арестованы еще четыре человека.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в правоохранительных органах, арестованный Джейхун Алекпер оглу Гурбанов обвиняется в слежке за главой ИВ Гянджи Эльмаром Велиевым и другими лицами, против которых в будущем готовились теракты, с дальнейшей передачей этой информации Юнису Сафарову. Дж.Гурбанов – близкий родственник Юниса Сафарова.

Другие арестованные Аллахвердиев Вугар Рауф оглу, Гасанов Ульви Саледдин оглу являются активными участниками событий, произошедших в Гяндже 10 июля. Четвертый арестованный Юсифов Алим Вахид оглу, который организовал приезд в Гянджу нескольких криминальных лиц из Шемкирского района для участия в массовых беспорядках.

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