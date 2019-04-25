В связи с «Формулой-1» отменяются занятия в ряде университетов Баку

Завтра некоторые университеты в Баку не будут функционировать.

Как передает oxu.az, это связано с проведением в Баку SOCAR Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Так, в расположенных на территории проведения гонок высших образовательных учреждений — главных зданий Азербайджанского государственного педагогического университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Западно-каспийском университете занятия проводиться не будут.

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» пройдет 26-28 апреля.

| 2019-04-25T18:31:37+00:00 25 апреля 2019, 22:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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