В связи с финалом Лиги Европы АПБ усилило меры контроля

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана усилило меры контроля в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА, которая состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Сотрудники агентства провели встречу с компаниями, которые будут осуществлять продажу пищевой продукции продуктов и напитков в месте проведения мероприятия, изучили ситуацию с продбезопасностью. Данным компаниям дали профессиональные рекомендации по следованию требованиям продбезопасности в период подготовки к игре и в день игры.