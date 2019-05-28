В связи с финалом Лиги Европы АПБ усилило меры контроля

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана усилило меры контроля в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА, которая состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Сотрудники агентства провели встречу с компаниями, которые будут осуществлять продажу пищевой продукции продуктов и напитков в месте проведения мероприятия, изучили ситуацию с продбезопасностью. Данным компаниям дали профессиональные рекомендации по следованию требованиям продбезопасности в период подготовки к игре и в день игры.

| 2019-05-28T17:26:27+00:00 28 мая 2019, 18:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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