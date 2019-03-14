В своих рекомендациях Европарламент поддержал Азербайджан

Европейский парламент еще раз выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана в пределах его признанных на международном уровне границ, передает в четверг Trend со ссылкой на рекомендации, принятые Европейским парламентом 13 марта и адресованные Европейскому совету, вице-президенту Европейской комиссии и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«…Принимать во внимание распространение дезинформации и будущие угрозы дезинформации, которые преследуют целью подрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран «Восточного партнерства» в пределах их признанных на международном уровне границ; уделять приоритетное внимание разработке долгосрочного стратегического подхода и программы взаимодействия со странами «Восточного партнерства», сосредоточив внимание на контактах между людьми и работая с существующими сетями гражданского общества, которые уже представляют собой источник устойчивости на уровне общин», — говорится в документе.

Напомним, что 12 декабря 2018 года Европейский парламент подавляющим большинством голосов (401 голос — за, 173 – против) принял резолюцию, в которой подтверждается «приверженность ЕС поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности стран-партнёров».

Документ фактически выражает поддержку ЕС территориальной целостности Азербайджана в рамках процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.