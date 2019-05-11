В Сумгайыте задержан сбежавший с места ДТП водитель, виновный в гибели пятерых людей

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий был задержан и передан следствию водитель, совершивший ДТП с летальным исходом и сбежавший с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

10 мая в части автодороги Баку-Губа, пролегающей по территории поселка Г.З.Тагиев в Сумгайыте, столкнулись грузовой автомобиль марки İVEKO с государственным номерным знаком 99-LN-431, управляемый Гасановым Ильхамом Ельмар оглу 1977 г.р. и автомобиль марки Mersedes с государственным номерным знаком 10-RP-097, управляемый Гасымовым Ильхамом Мамедтаги оглу 1969 г.р.. В результате столкновения легковой автомобиль слетел в овраг у обочины дороги. Водитель Mersedes и находившиеся в салоне пассажиры Салех Мусаев 1974 г.р., Махаббат Мусаева 1967 г.р., Амиль Мамедов 1973 г.р. и Видади Нуриев 1987 г.р. погибли на месте, водитель же грузовика сбежал с места аварии. В связи с этим в отделе следствия и дознания по делам о дорожно-транспортных происшествиях Главного управления следствия и дознания МВД Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия).

В ходе разбирательств была осмотрена территория, где произошла авария, назначены необходимые экспертизы и выполнены другие необходимые следственные мероприятия.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения, что ДТП было совершено Ильхамом Гасановым из-за несоблюдения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, после чего он сбежал с места происшествия.

В результате следственно-оперативных мероприятия И.Гасанов был задержан 11 мая в качестве подозреваемого и допрошен. Ему был предоставлен защитник.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.