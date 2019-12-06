В Сумгайыте уничтожены сотни килограмм непригодной говядины

На основании полученной информации сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) проверили пункт по разделке мяса «Мисироглу», принадлежащий Алиеву Тариэлю Хосров оглу, расположенный в 46-м квартале города Сумгайыт, сообщает в пятницу Агентство.

В ходе органолептической проверки туш животных (говядины) возникли подозрения в том, что была нарушена технология забоя, в данной связи были взяты образцы, отправленные на проверку в лабораторию Института пищевой безопасности.

По результатам анализа подтвердилось, что говядина непригодна к употреблению в пищу. 227 кг непригодного к употреблению в пищу мяса было уничтожено на Сумгайытском полигоне.

| 2019-12-06T16:14:30+00:00 6 декабря 2019, 19:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss