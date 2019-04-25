В Судане военные передадут исполнительную власть гражданским

Переходный военный совет Судана намерен передать всю исполнительную власть в руки гражданских сил, сохранив за собой лишь решение вопросов, связанных с суверенитетом, заявил, официальный представитель военсовета Шамсэддин Кабаши, передает РИА Новости.

«Военный совет сохранит за собой только вопросы, связанные с суверенитетом страны. Все остальное, что касается правительства и всех министерств, вся исполнительная власть полностью перейдет гражданским структурам», — сказал он.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

| 2019-04-25T21:12:04+00:00 26 апреля 2019, 03:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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