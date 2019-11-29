В Судане распустили партию свергнутого президента аль-Башира

Переходное правительство Судана одобрило в пятницу закон о роспуске бывшей правящей партии страны «Национальный конгресс» (НК) и отменило закон, жестко регулировавший права женщин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Судана.

По словам министра юстиции переходного правительства Насредина Абдельбари, закон о «демонтаже» режима Омара аль-Башира также позволяет осуществить конфискацию имущества основанной им партии. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук отметил в сообщении на своей странице в Twitter, что закон не является актом мести по отношению к бывшему руководству страны и имеет своей целью восстановление достоинства суданского народа. Объединение профсоюзов страны Суданская профессиональная ассоциация (СПА), координировавшее протесты в апреле этого года, выпустило заявление, в котором назвало роспуск НК «важным шагом на пути к созданию демократического государства».

Новые суданские власти также отменили введенный аль-Баширом закон об общественном порядке, жестко регламентировавший поведение и одежду женщин по нормам исламского права. Нарушение закона каралось телесными наказаниями.

Отмечается, что данные изменения были одними из главных требований, которые выдвигались в ходе апрельских протестов.(ТАСС)