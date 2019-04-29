В Судане пока не могут договориться о совместном управлении

Правящий в Судане Переходный военный совет и оппозиция в лице движения «Силы за свободу и перемены» пока не достигли соглашения по вопросу совместного управляющего органа, заявил официальный представитель военных Шамс-ад-Дин Кабаши, сообщает РИА Новости.

«Мы по-прежнему находимся на этапе определения полномочий, структуры совета, определяем, каким будет представительство в нем», — сказал Кабаши на пресс-конференции в Хартуме, которую транслировал телеканал Sky News Arabia.

По его словам, переговоры идут уже третий день подряд. При этом военный представитель отметил, что в понедельник оппозиция внесла предложения, отличающиеся от тех, которые были переданы военному совету ранее. «Во вторник «Силы за свободу и перемены» должны представить окончательный вариант своих предложений», — пояснил он.

В минувшую субботу на переговорах представителей оппозиции и военного совета Судана было достигнуто соглашение о формировании нового военно-гражданского органа для управления страной в переходный период.