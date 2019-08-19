В Судане отложили роспуск военного совета

«Отложено издание специального конституционного указа о роспуске переходного военного совета и формирования суверенного совета на 48 часов по просьбе «Сил за свободу и перемены», чтобы они смогли достичь консенсуса о пяти кандидатах в суверенный совет», — сообщил аль-Кабаши.

Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три с небольшим года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 – выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.(РИА Новости)