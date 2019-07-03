В Судане оппозиция решила возобновить прямые переговоры с военным советом

Крупнейшее объединение суданской оппозиции «Силы за свободу и перемены» объявило о решении принять участие в прямых переговорах с Переходным военным советом, сообщает телекнал al-Arabiya.
Переговоры армии и оппозиции Судана были прерваны месяц назад после силового разгона палаточного лагеря демонстрантов в столице. Тогда погибли и пострадали десятки протестующих.
Согласно телеканалу, посредническая миссия Эфиопии и Африканского союза получила ответы от военного совета и «Сил за свободу и перемены» по поводу участия в прямых переговорах для разрешения конфликта о руководящем органе и охарактеризовала ответы как утвердительные.(РИА Новости)
| 2019-07-03T15:58:25+00:00 3 июля 2019, 19:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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