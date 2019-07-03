В Судане оппозиция решила возобновить прямые переговоры с военным советом

Переговоры армии и оппозиции Судана были прерваны месяц назад после силового разгона палаточного лагеря демонстрантов в столице. Тогда погибли и пострадали десятки протестующих.

Согласно телеканалу, посредническая миссия Эфиопии и Африканского союза получила ответы от военного совета и «Сил за свободу и перемены» по поводу участия в прямых переговорах для разрешения конфликта о руководящем органе и охарактеризовала ответы как утвердительные.(РИА Новости)