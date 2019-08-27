В Судане на 14 министерских портфелей претендуют 49 кандидатов

Число претендентов на 14 министерских портфелей в Судане составляет 49 человек. Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Абдалла Хамдук, передает телеканал Sky News Arabia.

«Альянс «За свободу и перемены» (основная оппозиционная сила страны) передал мне список из 49 кандидатов на 14 министерских должностей и 16 претендентов на пять руководящих постов в специализированных советах правительства», — отметил он.

В настоящее время в Судане ведутся консультации по формированию правительства под управлением Хамдука, который вступил в должность 21 августа.

Как ранее заявил премьер-министр, его кабинету предстоит решать сложнейшие задачи по выведению страны из экономического кризиса. В числе приоритетных направлений работы он назвал прекращение войны и достижение мира, проведение реформ, борьбу с коррупцией, налаживание производства, отказ от дотаций, восстановление банковского сектора страны.(ТАСС)