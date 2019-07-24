В Судане 11 высокопоставленных офицеров арестованы по обвинению в попытке переворота

По меньшей мере 11 высокопоставленных офицеров, в том числе глава Объединенного штаба Вооруженных сил, арестованы в Судане в рамках расследования попытки госпереворота, предпринятой в начале июля. Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath со ссылкой на Переходный военный совет Судана.

По его данным, по обвинению в причастности к антиправительственному заговору арестованы одиннадцать офицеров, «связанных с прежним режимом» отстраненного президента Омара аль-Башира. Среди них — глава Объединенного штаба Вооруженных сил генерал Хашим Абдель Мутталиб, командующий танковыми войсками генерал-майор Насреддин Абдельфаттах и командующий Центральным военным округом страны генерал-майор Бахр.

Согласно источникам телеканала, военный совет располагает «достоверными данными» о вине арестованных.

11 июля власти Судана сообщили о предотвращении попытки государственного переворота. По их данным, высокопоставленные офицеры армии и спецслужб пытались захватить власть с целью недопущения договоренностей между военным руководством страны и гражданской оппозицией. Тогда по обвинению в заговоре было задержано 12 офицеров высокого уровня.(ТАСС)

| 2019-07-24T14:48:35+00:00 24 июля 2019, 17:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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