В субботу дождливая погода сохранится

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове будет дождливо, ветер северо-восточный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит днем и ночью — 2-6, в Баку днем и ночью — 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 777 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 80-90 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами снег, днем в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью — 1-4, днем — 5-8 градусов тепла, в горах ночью — 3-8 градусов мороза, днем — 1-5 градусов тепла.