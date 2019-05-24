В странах Балтии начинаются выборы в Европарламент

Голосование на выборах в Европейский парламент (ЕП) стартует в странах Балтии в субботу, передает ТАСС. В этот день отдать свой голос смогут жители Латвии, в воскресенье выборы в ЕП пройдут в соседних Литве и Эстонии. В общей сложности граждане балтийских республик изберут 25 депутатов нового состава ЕП.

Голосование на выборах в Европарламент началось в 28 странах ЕС в четверг. В Европарламент на следующий срок — с 2019 по 2024 год — будет избран 751 депутат. Их численность от каждой страны определена по квотному принципу пропорционально населению.