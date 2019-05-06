В столице задержаны наркоторговцы

В результате успешно проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Бинагадинского районного управления полиции выявили лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств.

На основе поступившей в МВД Азербайджана информации был задержан неоднократно судимый житель Баку Захар Шамилов. В ходе досмотра при нем было обнаружено 0,514 г метамфетамина. В показаниях З.Шамилов сказал, что приобрел наркотик у человека по имени Низами.

Сотрудники управления также привлекли к следствию Низами Исмайлова, который проживает в поселке Мехдиабад Абшеронского района.

Во время обыска его автомобиля марки Mercedes сотрудники правоохранительных органов обнаружили 1 кг 150 г героина и 10 г метамфетамина.

Выяснилось, что Н.Исмайлов познакомился с З.Шамиловым недавно.

В ходе расследования было установлено, что Н.Исмайлов вместе с З.Шамиловым привозили наркотики из Ирана в Азербайджан с целью дальнейшей их продажи. Но в последний раз их задержали полицейские.

По факту в следственном отделе Бинагадинского РУП было возбуждено уголовное дело. Оба преступника решением суда были арестованы. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.