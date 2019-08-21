В столице продолжается акция «чистый воздух»

Региональные экологические управления министерства экологии и природных ресурсов совместно с Главным государственным управлением дорожной полиции МВД продолжают акции по «месячнику чистого воздуха» на территории Азербайджана.

Как сообщили Trend в министерстве, в рамках мероприятий, которые начались 1 и продлятся до 31 августа, проверяется количество вредных газов, вырабатываемых автомобилями, и водителям предоставляются необходимые рекомендации.

Во время рейдов по месячнику «чистый воздух» у остановленных автомобилей проверяется количество вредных газов. Просвещаются водители, автомобили которых выбрасывают в воздух вредные вещества сверх нормы.

Минэкологии рекомендует водителям держать свои автомобили в исправном состоянии, что полезно как для здоровья, так и для защиты окружающей среды.