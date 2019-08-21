В столице продолжается акция «чистый воздух»

Региональные экологические управления министерства экологии и природных ресурсов совместно с Главным государственным управлением дорожной полиции МВД продолжают акции по «месячнику чистого воздуха» на территории Азербайджана.

Как сообщили Trend в министерстве, в рамках мероприятий, которые начались 1 и продлятся до 31 августа, проверяется количество вредных газов, вырабатываемых автомобилями, и водителям предоставляются необходимые рекомендации.

Во время рейдов по месячнику «чистый воздух» у остановленных автомобилей проверяется количество вредных газов. Просвещаются водители, автомобили которых выбрасывают в воздух вредные вещества сверх нормы.

Минэкологии рекомендует водителям держать свои автомобили в исправном состоянии, что полезно как для здоровья, так и для защиты окружающей среды.

| 2019-08-21T13:24:28+00:00 21 августа 2019, 14:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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