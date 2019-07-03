В столице Казахстана прошло заседание министров экономики стран Тюркского совета

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) продолжит работать над созданием Тюркского инвестиционного фонда совместно с международными и региональными организациями, сообщает Агентство Анадолу.

Соответствующее решение принято в ходе 9-го заседания министров экономики Тюркского совета в Нур-Султане в рамках форума Astana Finance Days.

В заседании приняли участие заместитель министра торговли Турции Рыза Туна Турагай, заместитель министра национальной экономики Казахстана Жаслан Мадиев, замминистра экономики Кыргызстана Эльдар Абакиров, генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, экономисты и эксперты.

Принято решение продолжить усилия по улучшению инвестиционного климата, поощрению малого и среднего бизнеса.

Участники мероприятия обсудили текст Меморандум о сотрудничестве, подписание которого запланировано в ходе саммита глав государств Тюркского совета в Азербайджане.

По предложению турецкой стороны приняли решение продолжить работу над документом по упрощению торговли между странами.

Выступивший на мероприятии заместитель министра экономики Казахстана Жаслан Мадиев отметил, что за первые четыре месяца текущего года товарооборот между Казахстаном и странами Тюркского совета увеличился на 33 процента до 2,2 млрд долларов, что составляет 22 процента от общей доли товарооборота республики.

Замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов сообщил, что объем инвестиций стран Тюркского совета в Азербайджан достиг 12,3 млрд долларов.