В столице Габона арестовали мятежных военных

Министр заявил, что ситуация в стране полностью нормализуется в течение двух-трех часов.

Ранее группа военных взяла под контроль офис вещателя в Либревиле и зачитали коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Мятежники сделали заявление от имени «патриотического движения молодежи в рядах сил обороны и безопасности Габона».

Источник в администрации президента Габона заявил RFI, что лояльные властям силы контролируют все стратегические объекты в стране, а радиостанция окружена.