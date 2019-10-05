В Стокгольме США и КНДР начали рабочие переговоры

Делегации КНДР и США в субботу начали официальные рабочие переговоры в Стокгольме — впервые после февральского саммита в Ханое, передает агентство Рёнхап.

По его данным, представители делегаций приехали к месту переговоров — на виллу Элвис Странд на острове Лидиньё.

Ранее сообщалось, что северокорейская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем вылетела в Швецию. В составе делегации в Стокгольм также прибыли предыдущий директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын и его преемник Чон Чхоль Су. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

Предварительная встреча между Квон Чжон Гыном и спецпредставителем госдепартамента США по КНДР Марком Ламбертом состоялась в пятницу на вилле Элвис Странд на острове Лидиньё. Содержание встречи остается неизвестным, но, по сообщениям южнокорейских СМИ, она была «дружественной и продуктивной». (ТАСС)