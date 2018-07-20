В Стамбуле задержали дочь бывшего чеченского чиновника

По данным Daily Sabah, в рамках проведенного в Стамбуле антитеррористического рейда спецслужбы Турции задержали пять человек, включая дочь экс-главы УФМС Чечни Седу Дудуркаеву.

Также уточняется, что в числе задержанных сыновья мужа Дудуркаевой — командира  террористической группировки Абу Умара Шишани.

В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Асу Дудуркаеву, который на тот момент возглавлял республиканское управление ФМС, уйти в отставку из-за того, что его дочь сбежала к боевикам в Сирию. Дудуркаев попытался вернуть ее на родину, но ему это не удалось.

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| 2018-07-20T07:15:04+00:00 20 июля 2018, 10:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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