В Стамбуле состоялось VII заседание Cовета стратегического сотрудничества Турция-Украина

Турция полна решимости развивать связи с Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко в Стамбуле, после заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина.

По словам президента, Турция поддерживает процесс реформ в Украине успех, которых отвечает интересам всего региона.

«В ходе двусторонней встречи с лидером Украины и в рамках переговоров в расширенном формате были рассмотрены также региональные проблемы. В данной связи турецкая сторона вновь четко заявила о приверженности к защите суверенитета, территориальной целостности и политического единства Украины», — сообщил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара не признавала и никогда не признает незаконную аннексию Крыма.

Турецкий лидер сказал также, что Турция выступает за скорейшее прекращение напряженности на востоке Украины и надеется на урегулирование проблемы мирными и дипломатическими путями.

Эрдоган дал высокую оценку развитию экономических связей с Украиной. Он напомнил, что украинских туристов в Турции в 2018 году превысило миллион человек.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил:»Мы приняли новый проект с агентством по сотрудничеству и координации Турции (ТИКА). В рамках него будут проекты восстановления инфраструктуры в Донбассе. Надеемся на содействие Турции в этом»

РИА Новости https://ria.ru/world/20181103/1532097957.html

РИА Новости https://ria.ru/world/20181103/1532097957.html

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