В Стамбуле состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

Находящийся с визитом в Стамбуле министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 1 мая встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщает в среду пресс-служба минобороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также роль Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции в обеспечении стабильности в регионе.

Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, проведению совместных военных учений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

| 2019-05-01T14:44:38+00:00 1 мая 2019, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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