В Стамбуле поставлен спектакль «Иблис» Гусейна Джавида

На сцене Харбия-Мухсин Эртогрул города Стамбул поставлен спектакль «Иблис» (Дьявол) по пьесе великого азербайджанского драматурга Гусейна Джавида. Спектакль поставлен при организационной поддержке Управления городских театров Стамбула и Международного фонда тюркской культуры и наследия. Моральную поддержку постановке спектакля оказал директор Управления городских театров Стамбула Седат Чакыр, сообщили Trend в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

В мероприятии приняли участие помощник помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, министр культуры Абульфас Гараев, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, председатель Вагфа стратегических и социальных исследований Группы Мармара Аккан Сувер, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, генеральный консул Масим Гаджиев, сотрудники посольства и консульства, представители интеллигенции, медиа и др.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Азербайджана, заместитель директора Управления городских театров Стамбула Малахет Аббасова, перевод пьесы на современный турецкий язык осуществил драматург Хильми Зафар Шахин, главный консультант – доктор философии по филологии Сона Велиева.

Исполнители главных ролей – известные турецкие актеры Рыдван Челеби, Эмре Нарджи, Искендер Багчылар, Шенай Баг, Нурсели Тырышкан и Чагатай Палабыйык.

Музыку к спектаклю написала народная артистка Азербайджана, композитор Айгюн Самедзаде.

В спектакле впервые использованы осветительные приборы 3D Maping. Эти приборы, привнесшие киноэффекты на сцену cтамбульского театра, создали особую атмосферу на спектакле.