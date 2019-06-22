В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике

Фабрика, на которой произошел пожар, находится в районе Бююкчекмедже. По данным канцелярии губернатора, пожарным удалось спасти 20 рабочих, которые оказались заблокированными на крыше здания. Когда пожар был потушен, внутри были найдены тела четырех иностранных рабочих. Еще двое рабочих, тоже иностранцев, были госпитализированы. В больницу были доставлены и четверо пострадавших пожарных, пишет РИА Новости.

Причина возгорания не известна, в связи с этим власти проводят расследование. Около 15 работников фабрики доставлены в полицейский участок для дачи показаний.