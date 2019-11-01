В США знают личность нового главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал о том, что у террористической организации ИГ появился новый главарь, и в США знают, кто это. Глава Белого дома разместил сообщение в пятницу, 1 ноября.

«У ИГ новый лидер, и мы точно знаем, кто он!» – уточнил Трамп.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось «быстро и точно идентифицировать». (РИА Новости)