В США заявили о расхождении с Турцией по вопросу морского шельфа у греческих островов

США считают, что греческие острова, как и континентальная часть Греции, обладают морским шельфом. Об этом заявил в четверг посол США в Греции Джеффри Пайетт, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Пайетт прокомментировал подписанный Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией, который игнорирует наличие у греческих островов морского шельфа.

«Мы получили теперь данные тексты и завершили юридический анализ меморандума Турции и Ливии. Правовая точка зрения США заключается в том, что утверждения турецкого правительства по поводу его претензий на морские зоны, и, в частности, на континентальный шельф, отличаются от нашего юридического анализа и юридического анализа Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву о статусе островов», — сказал посол.

По словам Пайетта, «населенные острова в соответствии с международным правом имеют право на такой же подход, что и континентальные территории».

В то же время посол подчеркнул, что «правильный подход к этим вопросам заключается не в односторонних декларациях, которые игнорируют позиции затронутых государств, в данном случае Египта и Греции, а в диалоге».

Пайетт сказал, что США настаивают на том, что Восточное Средиземноморье должно быть зоной экономического сотрудничества и возможностей, и что все эти вопросы, включая энергетику, должны быть движущей силой новых рамок сотрудничества. «Именно поэтому мы поддерживаем Грецию, Израиль и Кипр в формате «3+1», поэтому госсекретарь США Майкл Помпео в марте отправился в Иерусалим для участия в конференции в формате «3+1″. Вот почему помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон приехал в Афины этим летом, чтобы принять участие в первой конференции министров энергетики. Это останется нашим руководящим подходом», — сказал глава американского диппредставительства.

Джеффри Пайетт также подчеркнул важность для Вашингтона заключенного Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA) между Грецией и США, а также американской военной базы в местечке Суда на греческом острове Крит.