В США заявили, что предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от С-400

Власти США предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, теперь решение остается за Анкарой, передает ТАСС. Об этом возглавляющий управление по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США DSCA (Defense Security Cooperation Agency) генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил во вторник, выступая в Институте Брукингса.

«Мы дали понять правительству Турции последствия получения С-400. В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг. Что я могу сказать — теперь мяч на стороне Турции», — сказал он.