В США заявили, что последний раунд переговоров с талибами стал самым продуктивным

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад назвал последний раунд переговоров с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) наиболее продуктивным за все время. Как передает ТАСС, об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter.

«Последние шесть дней переговоров были самым продуктивным за все время. Мы достигли значительного прогресса по всем четырем разделам мирного соглашения: контртеррористические гарантии, вывод войск, участие во внутриафганском диалоге и переговорах, а также постоянное и всеобъемлющее прекращение огня», — заявил Халилзад.

Он также сообщил, что переговоры приостановлены и будут возобновлены 9 июля. «Мы сегодня приостанавливаем переговоры, чтобы поддержать внутриафганский диалог, который является основой мирного процесса в Афганистане», — пояснил он. «Остается еще проделать много важной работы, прежде чем мы достигнем соглашения», — признал при этом спецпредставитель США.

Ранее официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» Мухаммад Сохаил Шахин заявил ТАСС, что талибы примут участие в межафганской конференции в Дохе, которая пройдет 7-8 июля.