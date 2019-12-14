В США заявили, что могут доставить человека в любую точку мира за час

Генерал-лейтенант Вооруженных сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что его страна обладает такими технологиями, чтобы доставить человека в любую точку планеты менее чем за час.

Как пишет The Drive, об этом американский военный рассказал во время выступления в Хиллсдейлском колледже. По его словам, эти революционные технологии не сравнятся с существующими аэрокосмическими возможностями.

«Эта технология может быть создана сегодня, и она не связана с развитием уже существующих разработок», — заявил Кваст. Других подробностей он не привел.

Кваст ранее был главой Учебного авиационного командования на базе в Сан-Антонио. В отставку он ушел в сентябре этого года. По версии издания, поводом для увольнения могли стать его высказывания по вопросам космических технологий (aif.ru).

| 2019-12-14T22:48:26+00:00 14 декабря 2019, 22:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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