В США заявили, что могут доставить человека в любую точку мира за час

Генерал-лейтенант Вооруженных сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что его страна обладает такими технологиями, чтобы доставить человека в любую точку планеты менее чем за час.

Как пишет The Drive, об этом американский военный рассказал во время выступления в Хиллсдейлском колледже. По его словам, эти революционные технологии не сравнятся с существующими аэрокосмическими возможностями.

«Эта технология может быть создана сегодня, и она не связана с развитием уже существующих разработок», — заявил Кваст. Других подробностей он не привел.

Издание отмечает, что заявление Кваста прозвучало на фоне других выступлений военных США, которые рассказали о том, что Штаты могут оказаться на пороге большого скачка в области транспортных технологий.

Кваст ранее был главой Учебного авиационного командования на базе в Сан-Антонио. В отставку он ушел в сентябре этого года. По версии издания, поводом для увольнения могли стать его высказывания по вопросам космических технологий (aif.ru).