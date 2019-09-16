В США заявили, что мировой рынок нефти остается стабильным после атак на Саудовскую Аравию

Мировой рынок нефти сохраняет свою устойчивость, несмотря на нападение на нефтяную промышленность Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр энергетики США Рик Перри, выступая на пленарном заседании 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ.
«Мы вполне убеждены, что рынок устойчив <…> Президент [США Дональд] Трамп дал распоряжение относительно выдачи нефти из стратегического запаса, если это потребуется. И наше министерство готово принять меры», — сказал Перри.
При этом США вновь обвинили Иран в причастности к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
«Я хотел бы еще раз сказать, что Соединенные Штаты искренне осуждают нападение Ирана на Королевство Саудовская Аравия и мы призываем другие страны сделать то же самое. Такое поведение является неприемлемым, <…> и он [Иран] должен быть привлечен к ответственности. Пусть не будет здесь никаких заблуждений. Это было преднамеренное нападение на глобальную экономику и на глобальный энергетический рынок», — утверждал Перри.