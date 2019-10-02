В США завершили разработку системы GPS нового поколения

 В США завершена разработка системы спутниковой связи GPS нового поколения, которую запустят в 2021 году, сообщает разработчик системы компания Raytheon.
«Завершилась полная разработка программного и аппаратного обеспечения системы оперативного управления GPS следующего поколения компании Raytheon, известной как GPS OCX, и начинается фаза интеграции и тестирования системы», — говорится в пресс-релизе.
В компании отмечают, что работы, которые начались в 2016 году, ведутся по плану, а главным заказчиком являются ВВС США.
ВВС США ранее уже использовали систему запуска и проверки кибербезопасности GPS OCX, часто называемую Block 0, для запуска первого модернизированного спутника GPS III в космос в декабре 2018 года и второго в августе 2019 года.
«В центре внимания команды (разработчиков) на оставшуюся часть 2019 года – поставка новых модернизированных приемников системы, которые будут измерять и контролировать устаревшие военные и гражданские сигналы, отправленные действующей спутниковой группировкой GPS, а также новые сигналы, отправленные GPS III следующего поколения», — сообщают в Raytheon.(РИА Новости)
| 2019-10-01T23:28:59+00:00 2 октября 2019, 07:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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