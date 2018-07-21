В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего

Возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне во время велосипедной прогулки был убит Марк Хаускнехт, кардиолог бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 65-летний доктор Хаускнехт ехал на велосипеде по Южной Мэйн-стрит. Убийца ехал навстречу, а когда проезжал рядом — выстрелил в доктора два раза.

Следователи пока не знают причин стрельбы.

Подозреваемый — мужчина около 30 лет, в бейсбольной кепке, сером спортивном жилете и шортах хаки.

«Президент Джордж Буш-старший глубоко опечален трагическими обстоятельствами, связанными с несвоевременным уходом из жизни доктора Марка Хаускнехта, и выражает свои самые искренние соболезнования его семье, коллегам и друзьям», — сообщил в Twitter пресс-секретарь 94-летнего Буша-старшего Джим МакГрат.

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| 2018-07-21T10:17:04+00:00 21 июля 2018, 10:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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