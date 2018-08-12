В США запустили зонд Паркер, который впервые войдет в атмосферу Солнца

В США со второй попытки успешно запустили зонд Паркер, который впервые в истории рукотворных космических аппаратов войдет в атмосферу Солнца. Об этом сообщаетсяна канале NASA в YouTube.

Запуск аппарата осуществили в 10:31 по киевскому времени со стартового комплекса SLC-37 на базе ВВС США на мысе Канаверал. А в 11:17 зонд отделили от разгонного блока, и Паркер отправился в самостоятельный полет.

Отмечается, что во время отделения наблюдались проблемы с телеметрией.

В космос зонд выводила тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy, которая является самой мощной ракетой из действующих и может выводить на низкую орбиту почти 29 тонн груза.

Планируется, что через шесть недель Паркер достигнет расстояния близкого к Венере, гравитация которой поможет замедлить зонд и скорректировать маршрут.

«Энергия необходимая для запуска к Солнцу в 55 раз выше, чем требуется, чтобы добраться до Марса, и в два раза выше, чтобы добраться до Плутона. Летом Земля и другие планеты нашей Солнечной системы находятся в наиболее благоприятном положении, чтобы позволить нам приблизиться к Солнцу», – отмечают ученые.

Сегодняшний запуск является уже второй попыткой вывести Паркер в космос. Ранее сообщалось, что 11 августа запуск зонда Паркер отменили по техническим причинам. незадолго до запуска датчики давления гелия показали нештатное значение.

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