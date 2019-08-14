В США запретили брать ряд моделей ноутбуков Apple в самолеты

Федеральное авиационное управление США проинформировало о том, что в самолет нельзя будет брать некоторые модели ноутбуков, которые выпускает компания Apple. Об этом пишет The Hill.

По данным издания, речь идет о моделях ноутбуков MacBook Pro, которые были куплены в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Компания пришла к выводу, что у некоторых ноутбуков возможен перегрев батареи, что является рискованным с точки пожарной безопасности.

Отмечается, что такие модели нельзя перевозить ни в багаже, ни в ручной клади.(Газета.ру)

| 2019-08-14T10:07:32+00:00 14 августа 2019, 12:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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