В США задержаны три человека по подозрению в подготовке массовых расстрелов

Сотрудники американских правоохранительных органов задержали трех человек, которые, как полагают следователи, независимо друг от друга планировали расстрелять людей в общественных местах в своих штатах. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

Как он отмечает, аресты были произведены в течение последних нескольких дней. В штате Коннектикут, в частности, был взят под стражу 22-летний Брэндон Вэгшол. По данным властей, он выражал в Facebook намерение открыть огонь по людям в общественном месте и пытался приобрести магазин повышенной вместительности. У него дома следователи обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, а также специальное снаряжение.

Во Флориде помощники шерифа задержали 25-летнего Тристана Скотта Викса. Его бывшая подруга оповестила полицию о том, что молодой человек рассказал ей о намерениях устроить стрельбу. Он заявлял, что хотел бы застрелить не менее 100 человек. Викс отмечал, что проще всего это было бы сделать в школе. У него изъято охотничье ружье.

В штате Огайо полиция арестовала 20-летнего Джеймса Патрика Рирдона. Власти полагают, что он придерживался ультраправых взглядов и угрожал расстрелять людей в центре еврейской общины в городе Янгстаун. У него дома обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия.

В США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям об угрозе стрельбы в общественных местах. Одной из причин этого стало то, что в начале месяца имели место несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.