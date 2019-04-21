В США задержали двух школьниц, которые готовили массовое убийство

Полиция штата Флорида задержала двух 14-летних девочек по подозрению в планировании убийства девяти человек. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщило издание Daily Beast.

Отмечается, что о планах школьниц сообщила в полицию учительница. Она обнаружила у задержанных папку с записями, из которых следует, что ученицы хотели застрелить девять человек, перевезти тела убитых в некоторое место, сжечь их и закопать останки.

Полицейские задержали девочек 17 апреля в школе. Их поместили в центр предварительного задержания, пишет korrespondent.net.

В понедельник, 22 апреля, они выступят в суде, где, как ожидается, им будут предъявлены девять обвинений в сговоре с целью убийства и три − с целью похищения.

| 2019-04-21T10:02:26+00:00 21 апреля 2019, 11:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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