В США задержали двух школьниц, которые готовили массовое убийство

Полиция штата Флорида задержала двух 14-летних девочек по подозрению в планировании убийства девяти человек. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщило издание Daily Beast.

Отмечается, что о планах школьниц сообщила в полицию учительница. Она обнаружила у задержанных папку с записями, из которых следует, что ученицы хотели застрелить девять человек, перевезти тела убитых в некоторое место, сжечь их и закопать останки.

Полицейские задержали девочек 17 апреля в школе. Их поместили в центр предварительного задержания, пишет korrespondent.net.

В понедельник, 22 апреля, они выступят в суде, где, как ожидается, им будут предъявлены девять обвинений в сговоре с целью убийства и три − с целью похищения.