В США забыли про армянский террор — Эрдоган

В США забыли про армянский террор и обвиняют Турцию в т.н. «геноциде армян», сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Турция открыла все архивы 1915 года, Армения же до сих пор не смогла представить какие-либо факты, так как никакого «геноцида армян» не было.

Он отметил, что Анкара резко осуждает решение Палаты представителей США, проголосовавшей за признание т.н. «геноцида армян».

«Данная резолюция не имеет никакой юридической силы для Анкары», — сказал Эрдоган.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение Палаты представителей США, проголосовавшей за признание так называемого «геноцида армян».

По словам Чавушоглу, тем самым США пытаются «отомстить» за то, что Турция помешала их планам, проведением операции «Источник мира» в Сирии.

«Те, чьи планы были сорваны, обращаются к уже устаревшим резолюциям. Если они верят, что таким образом отомстят, то ошибаются. Данное позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы», — написал глава МИД в Twitter.

Напомним, что Армения и армянское лобби утверждают, что предшественница Турецкой Республики — Османская империя совершила в 1915 году так называемый «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.