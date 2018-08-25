В США выявили свыше 500 случаев заражения инфекцией в McDonald’s

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило, что власти выявили 507 случаев заражения кишечной инфекцией среди посетителей ресторанов сети быстрого питания McDonald’s, передает РИА Новости.

Сообщается, что специалисты расследуют вспышку заболевания, вызванного cyclospora cayetanensis, которая, скорее всего, связана с салатами из ресторана. В управлении также отметили, что заболевание привело к 24 госпитализациям, при этом случаев со смертельным исходом не было.

39 просмотров