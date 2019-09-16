В США вывесили флаги с 51 звездой в поддержку наделения Вашингтона статусом штата

Более сотни американских флагов с 51 звездой вместо положенных 50 были вывешены в минувшие выходные вдоль соединяющего Белый дом и Капитолий проспекта Пенсильвания-авеню в поддержку наделения столичного округа Колумбия статусом 51-го штата. Обсуждение соответствующего законопроекта в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США намечено на четверг, 19 сентября.

В настоящий момент, согласно американской конституции, Конгресс США обладает исключительной законодательной властью на территории столичного округа. Большую часть его истории в Вашингтоне вообще не было никаких органов местного самоуправления, пока в 1973 году американские законодатели не учредили городской совет и должность мэра, которую сейчас занимает Мюриэл Боузер. Именно она и поручила вывесить флаги.(ТАСС)