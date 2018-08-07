В США высказались по поводу новейшего оружия России

Командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты надежно защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского. Об этом он сказал, выступая на конференции по вопросам ракетно-космической обороны, сообщает во вторник, 7 августа, РИА Новости.

«Все эти ядерные возможности, о которых говорит Россия — ядерные гиперзвуковые (ракеты), ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и прочее… Знаете что? Вы по-прежнему не можете найти (стратегические) подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (в США) — вы ничего не можете с ними сделать. Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила», — заявил Хайтен.

Как сообщалось, 1 марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых и принципиально отличных видах вооружений, разработанных в России. В частности, он рассказал о разработке гиперзвукового оружия — системы Авангард, якобы способного летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Также речь шла о ракетном комплексе Сармат и авиационном ракетном комплексе Кинжал.

Позже стало известно, что презентацию «новейшего российского оружия» сопровождало старое видео. Пользователи сети быстро обнаружили то, что в «современном» ролике использовалась графика из видео за 2011 год.

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