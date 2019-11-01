В США выросли цены на собак породы малинуа после ликвидации аль-Багдади

Заводчики собак в США сообщают о стремительном росте цен на породу малинуа, один из представителей которой участвовал в спецоперации по уничтожению террориста «номер один» Абу Бакра аль-Багдади.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая с заявлением о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* аль-Багдади в Сирии, отдельно остановился на «прекрасном псе», который, по его словам, отлично справился с боевым заданием. В своем Twitter он также рассекретил фотографию собаки.
Крупнейшим поставщиком малинуа командованию спецопераций США является питомник Ruidoso Malinois. Его владелец Ирен Хаукрофт сообщила порталу TMZ о небывалом росте интереса к породе, происходящем в последние дни.