В США выросли цены на собак породы малинуа после ликвидации аль-Багдади

По ее словам, один из потенциальных покупателей предложил ей за собаку 85 тысяч долларов. В настоящее время в питомнике проживают более 70 малинуа. Ранее Хаукрофт продавала подрощенных животных в диапазоне от 16 до 25 тысяч долларов, а щенков — не более чем за 2 тысячи.(RIA Novosti)